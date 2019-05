De CR7 a Messi, da NFL à NBA. Estes são os maiores contratos do desporto mundial

Os ingleses e a Adidas estabeleceram um acordo na temporada 2015-2016, quando a marca alemã substituiu a Nike com um contrato de 940 milhões euros a ser distribuído por 10 anos, com 94 milhões de euros anuais. O clube inglês recebe ainda 62 milhões de euros da marca automóvel Chevrolet, cujo logo surge nas camisolas.

Real Madrid

O acordo dos merengues com a Adidas é válido até junho de 2028, com um valor anual de 110 milhões, num total de 1.100 milhões de euros. A esta verba podem ser adicionados mais 40 milhões de euros em variáveis. De juntar ainda o acordo com a Fly Emirates (renovado em setembro do ano passado até 2022) por 70 milhões anuais.