De Ronaldo a Benzema. Conheça os 10 melhores marcadores do século XXI

Sem surpresa, Cristiano Ronaldo lidera a lista dos melhores marcadores do século 21, visto que é o melhor marcador da história do futebol. Seguem-se vários avançados de elite que, ano após ano e, apesar da idade, continuam a ser fundamentais nas estratégias dos clubes onde estão. Desta lista, apenas um jogador já se retirou, conheça o top 10 segundo os dados do “Transfermarkt”.

10 - Samuel Eto'o (353 golos) Já retirado, o camaronês fica na história do futebol como um dos melhores avançados africanos de sempre. Vencedor de duas ligas dos campeões, em anos seguidos, pelo FC Barcelona e pelo Inter de Milão, é também um dos ícones da prova milionária.

9 - Karim Benzema (359 golos) O avançado francês é um dos jogadores mais subvalorizados do futebol. As grandes épocas ao serviço de Real Madrid, muitas vezes ofuscadas pelo sucesso de Cristiano Ronaldo, não apagam as estatisticas que demonstram que Benzema foi, e é, um dos melhores avançados do século 21.

8 - Klaas-Jan Huntelaar (380 golos) O avançado holandês espalhou magia nos campeonatos por onde passou. Ao serviço do Ajax FC e Hamburgo SV marcou um total de 203 golos.

7 - Sergio Aguero (397 golos) A influência do argentino no sucesso do Manchester City é incomparável. Estará para sempre ligado à conquista da Premier League, de forma espetacular, no último minuto da partida da temporada 2011/12. Ainda com alguns ano pela frente, certamente ultrapassará a marca dos 400 golos, de forma a cimentar a carreira como um dos mais prolíferos avançados da história do futebol.

6 - Edison Cavani (397 golos) Por todos os clubes onde passou, Cavani é recordado como um avançado goleador. As temporadas ao serviço do SSC Nápoles e PSG cimentaram o legado do uruguaio no mundo do futebol. Com 34 anos, abraçou mais um desafio, desta vez na Premier League ao serviço do Manchester United, onde já marcou seis golos.

5 - Robert Lewandowski (446 golos) Vencedor do prémio de melhor do mundo atribuido pela FIFA na temporada passada, a que juntou os troféus de melhor marcador da Bundesliga e da Liga dos Campeões. Quando terminar a carreira será, muito provavelmente, o melhor futebolista polaco de sempre.

4 - Luis Suárez (481 golos) O uruguaio, atualmente ao serviço do Atlético de Madrid, é o quarto melhor marcador do século 21. Apesar das várias polémicas em que tem estado envolvido ao longo da carreira, é inquestionável o "faro" que tem para o golo.

3 - Zlatan Ibrahimovic (491 golos) Aos 39 anos, o sueco continua no topo do futebol mundial. Regressou ao AC Milan, clube onde teve os maiores sucessos da carreira, para tentar ajudar os italianos a retomar a glória perdida na última década. Esta temporada já leva 24 golos e é o melhor marcador da equipa.

2 - Lionel Messi (729 golos) O astro argentino é um dos melhores jogadores de sempre. Ao serviço do FC Barcelona e da seleção argentina acumula golos e assistências, bem como prémios individuais como, por exemplo, seis bolas de ouro e seis prémios de melhor marcador da Europa. Com a saída do FC Barcelona iminente, Leo Messi ainda terá muitos golos para marcar.