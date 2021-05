De Rúben Dias a Rúben Amorim: estes foram os melhores da época 2020/21. Hoje há “Jogo Económico” às 19h00

Chegou ao fim a temporada de 2020/21, a primeira que se disputou totalmente sob o efeito da pandemia e da crise que esta provocou.

O Sporting CP quebrou um jejum de 19 anos, o FC Porto chegou aos quartos-de-final da Liga dos Campeões e, apesar do maior investimento da história do futebol português, o SL Benfica terminou a época sem qualquer conquista.

Lá por fora, houve muitos portugueses que se sagraram campeões pelos seus clubes e um suspeito de costume que apesar das críticas, continuou a marcar e a assistir.

Nesta edição do “Jogo Económico”, conheça os melhores do ano no panorama nacional e internacional. Saiba quais foram as escolhas do nosso painel de comentadores.

O programa ‘Jogo Económico’ é um espaço de debate sobre a economia do desporto da autoria e com a moderação de José Carlos Lourinho, editor do “Jornal Económico” e que conta com um painel de residente constituído por Shrikesh Laxmidas, diretor-adjunto do JE, Leonardo Ralha, subdiretor do JE, o redator principal do JE, João Marcelino e o economista e ex-futebolista Diogo Luís.