De Sintra ao Funchal passando pelo Seixal. Estas são as dez melhores cidades portuguesas para viver

Clima, hospitalidade e segurança são algumas características que atraem cada vez mais cidadãos estrangeiros para morar em Portugal. A equipa do portal “Imovirtual” em Espanha fez um estudo em cidades portuguesas com mais de 100 mil residentes, onde avaliou factores como o preço do metro quadrado (m2) das casas, educação ou assistência médica, atribuindo uma pontuação dos zero aos 100. Na galeria abaixo estão as dez cidades que receberam as melhores classificações.

Sintra - 50.08 pontos O custo do m2 por habitação é de 879 euros e regista um total de 224 escolas. Leiria - 51.47 pontos O custo do m2 por habitação é de 773 euros. O facto de ter apenas 4 médicos por cada mil habitantes coloca-a no nono lugar. Vila Franca de Xira - 52.45 pontos O custo do m2 por habitação é de 971 euros. Esta cidade tem umas das taxas de criminalidade mais baixa (23.5%). Oeiras - 53.30 pontos O custo do m2 por habitação é de 1.642 euros Setúbal - 53.46 pontos O custo médio por m2 na habitação é de 808 euros. Seixal - 54.36 O custo médio por m2 de uma habitação fica nos 863 euros. Vila Nova De Gaia - 54.88 Na margem oposta ao Porto encontra-se a cidade com o maior número de praias com bandeira azul do país (19). O custo médio por m2 na habitação é de 825 euros. Almada - 55.04 pontos Com um custo médio por m2 de habitação de 1.151 euros ocupa o terceiro lugar da tabela. Coimbra - 58.44 pontos Um dos pontos a favor da cidade dos estudantes é o facto de ser aquela com o maior número de médicos por cada mil habitantes, (33). O custo médio por m2 na habitação 1.165 euros. Funchal - 58.68 pontos Situada na ilha da Madeira tem um custo médio por m2 de habitação de 1.385 euros. A temperatura média anual é de 18.8º.