De Tiger a Jordan: estes foram os regressos mais improváveis da história do desporto

A nadadora dos EUA deixou as piscinas em 1992, após os Jogos Olímpicos de Barcelona, com quatro medalhas. Contudo, em 2000, então com 32 anos voltou às piscinas e aos J.O de Sydney, retirando-se novamente com mais cinco medalhas. Só que como não há duas sem três, em 2008, aos 40 anos, Dara Torres participou nos J.O de Pequim, vencendo mais três medalhas. No total, Dara Torres, conquistou 12 medalhas (quatro de ouro, quatro de prata e quatro de bronze).

Michael Phelps

O 'tubarão de Baltimore' deixou as piscinas após os J.O de 2012 em Londres, mas dois anos depois anunciou o seu regresso, com vista aos Jogos do Brasil em 2016. Pelo meio teve de lidar com as autoridades devido a problemas com o álcool, mas nada o impediu de no Rio de Janeiro juntar mais seis medalhas ao palmarés. Michael Phelps retirou-se logo após os JO, com 28 medalhas, 23 das quais de ouro.