Debate. Partidos pequenos agitaram bandeiras por “cartão dourado” para o Parlamento

O último debate televisivo para as eleições legislativas, marcadas para dia 6 de outubro, colocou esta segunda-feira frente-a-frente os líderes e representantes dos partidos sem assento parlamentar. Ao longo de duas horas e meia, os 15 candidatos (13 líderes e duas cabeças de lista por Lisboa) expuseram as suas propostas eleitorais num debate pouco conclusivo, marcado pelos temas de Tancos, soluções de Governo e ações de campanha. Não faltaram ainda críticas à forma com foram excluídos dos grandes debates e ao destaque mediático que lhes é dado.

O debate, transmitido pela RTP a partir da Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa, arrancou com uma pergunta igual para todos: “Se fosse deputado, votaria a favor de haver uma comissão permanente extraordinária para investigar o caso de Tancos?” Mendo Castro Henriques, líder do Nós, Cidadãos!, foi selecionado em sorteio para ser o primeiro a responder e rapidamente se mostrou contra a medida, dizendo que é aos tribunais que cabe se pronunciar sobre esse caso.

A par de Mendo Castro Henriques, também Fernando Loureiro, líder do Partido Unido dos Reformados e Pensionistas (PURP), Filipe Sousa, do Juntos pelo Povo (JPP), Gonçalo da Câmara Pereira, do Partido Popular Monárquico (PPM), Joacine Katar-Moreira, cabeça de lista do Livre por Lisboa, e José Pinto Coelho, do Partido Nacional Renovador (PNR), se mostraram conta a medida.

O PURP prefere esperar pelo fim da campanha, enquanto o JPP considera que “os portugueses querem saber de outros temas” e o PPM diz que se está a denegrir a imagem das Forças Armadas. Já o Livre acha que se deve confiar nas instituições que existem e o PNR vai mais longe e diz que este é um assunto que ultrapassa os tribunais. “Essa gente devia ser toda presa e nunca mais entrar em cargos políticos”, sentenciou José Pinto Coelho.

A favor da investigação por uma comissão permanente extraordinária votaram Ârmandio Madaleno, do Partido Trabalhista Português (PTP), André Ventura, do Chega, António Marinho e Pinto, do Partido Democrático Republicano (PDR), Carlos Guimarães Pinto, do Iniciativa Liberal, Gil Garcia, do Movimento Alternativa Socialista (MAS), Maria Cidália Guerreiro, cabeça de lista do Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses (PCTP/MRPP) por Lisboa, Manuel Ramos, do MPT-Movimento do Partido da Terra, e Vitorino Silva, do Reagir-Incluir-Reciclar (RIR).

Entre as justificações apontadas estiveram o facto de se tratar de um assunto que “põe em causa a segurança do país”, a falta de alternativas para “apurar responsabilidades políticas” e o facto de em tribunal se apurarem “responsabilidades judiciais”.

