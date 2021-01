Decisão instrutória da Operação Marquês será conhecida a 19 de fevereiro

Já foi marcada a data para ser conhecida a decisão instrutória da Operação Marquês, aponta a SIC Notícias. No dia 19 de fevereiro será revelada a decisão que marca o final do processo instrutório do megaprocesso iniciado em 2014 e que envolve figuras como o antigo primeiro-ministro, José Sócrates, o engenheiro Carlos Santos Silva e o antigo homem-forte do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado.

Os 28 arguidos, 19 pessoas singulares e nove coletivas, conhecerão assim o destino do processo e se terão de ir a tribunal, isto passados seis anos da detenção de José Sócrates em pleno aeroporto de Lisboa. O antigo primeiro-ministro chegou a estar preso preventivamente, suspeito de crimes como corrupção, falsificação de documentos e branqueamento de capitais.

O caso constitui um megaprocesso de uma complexidade considerável, com 189 possíveis crimes em análise, e envolve questões relacionadas com o empreendimento de Vale do Lobo ou o favorecimento do Grupo Lena em vários empreendimentos. Ricardo Salgado é outro dos visados, juntamente com figuras como Zeinal Bava, o antigo diretor executivo da PT, Armando Vara, ex-ministro socialista, ou Henrique Granadeiro, também com ligações à PT.

[notícia atualizada às 20h07]