Mexia: EDP Renováveis focada nas “oportunidades de crescimento”

A EDP Renováveis está focada nas “oportunidades de crescimento”, garante o presidente do grupo EDP.

A EDP Renováveis lucrou mais 147% para 343 milhões de euros no primeiro semestre face a período homólogo. O disparo no resultado da elétrica aconteceu com a ajuda do impacto positivo do aumento da potência da companhia, que permitiu arrecadar mais 71 milhões em relação a 2018.

Apesar de o vento ter soprado menos entre janeiro e junho deste ano, a entrada de novas centrais no portefólio permitiu a subida de três dígitos dos lucros.

“Num semestre com fracos recursos eólicos, mantivemos o foco no aumento da capacidade de produção renovável e nas oportunidades de crescimento que nos permitam continuar a liderar a transição energética”, disse António Mexia numa nota enviada ao Jornal Económico.

“Estes resultados refletem a capacidade de execução da EDP na estratégia de crescimento, em conjunto com a rotação de ativos na plataforma das renováveis, tal como nos comprometemos na apresentação do plano estratégico para os próximos anos”, destacou o presidente do grupo EDP.

A EDP Renováveis aumentou o seu portefólio em 720 megawatts (MW) no primeiro semestre: 318 MW na América do Norte, 266 MW na Europa e 137 MW no Brasil.

A elétrica construiu um total de 116 MW até junho, todos na Europa: 50 MW em Itália, 47 MW em Portugal e 19 MW em França.

A companhia diz que já tem assegurados 46% dos 7 gigawatts de nova potência renovável que planeia construir até 2022.

A elétrica também fez um ponto de situação sobre a sua parceria com os franceses da Engie para a energia eólica marítima. Dos cinco a sete gigawatts que esta parceria prevê construir até 2025, 1,5 gigawatts já estão operacionais ou em construção.

Em relação à venda de ativos, a produtora de energia verde prevê vender 800 milhões de euros em ativos no segundo semestre deste ano. Recorde-se que a elétrica tem uma meta de alienações no valor de 4 mil milhões de euros até 2022.