Deco alerta para publicidade a aparelhos auditivos

Quem ainda não assistiu a um anúncio televisivo sobre aparelhos auditivos ou melhor sobre a cura milagrosa da surdez ou da perda de audição? A publicidade a estes aparelhos tem crescido a olhos vistos e, nem sempre, é transparente ou completa.

A DECO pretende informar e alertar para esta situação. Em primeiro lugar, precisamos saber mais sobre a perda de audição.

A perda auditiva pode manifestar-se em qualquer idade, mas a maior parte dos consumidores vai perdendo capacidades de forma progressiva. As consequências são sempre graves, sendo as mais comuns a depressão, ansiedade e isolamento social.

Como reconhecer os sinais de perda de audição?

Fica cansado pelo esforço de tentar ouvir;

Tem dificuldade em ouvir ao telefone e em ambientes com ruídos;

Não consegue seguir uma conversa quando duas ou três pessoas falam ao mesmo tempo;

Tem a sensação de que os outros estão constantemente a murmurar;

É mais fácil, para si, perceber o discurso ao olhar para quem está a falar;

Pede frequentemente ao seu interlocutor para repetir o que diz;

As vozes mais agudas (de mulheres e crianças) são mais difíceis de perceber;

Os seus familiares ou amigos se queixam do elevado volume sonoro da televisão ou da música;

Responde “ao lado”, por não compreender as conversas;

Por vezes, ouve ruídos, como zumbidos e vibrações.

Se o consumidor sofrer de alguns destes sintomas, deverá consultar o médico de família ou um otorrinolaringologista. O conselho médico é, indubitavelmente, o adequado a esta condição.

Confirmado o diagnóstico de perda auditiva, o médico indicará a solução acertada, sendo a mais comum o aparelho auditivo. Este não permite recuperar a audição perdida, mas, bem ajustado, melhora a captação do som e a capacidade de interação com o mundo.

A maioria dos aparelhos pode ser adaptada a qualquer nível de perda auditiva.

Informe-se com a DECO.

