Deco e programa “Eu sou digital” abrem oito centros digitais

A DECO pretende assegurar a capacitação dos consumidores para a transição digital e, para isso, aliou-se ao programa eusoudigital, uma iniciativa promovida pelo MUDA – Movimento pela Utilização Digital Ativa e com o apoio da estrutura de missão Portugal digital.

Muitos são os consumidores que ainda não têm conhecimentos digitais ou nunca tiveram contacto com o mundo da internet. Tendo em conta o crescimento que o mercado digital traz, e inevitavelmente, novas oportunidades e desafios aos consumidores, a DECO aceitou o convite e associou-se a este movimento promotor da literacia digital.

Sendo o acesso ao mundo digital essencial à vida, em especial na atual situação pandémica, foram muitos os consumidores que recorreram à DECO pedindo ajuda para a resolução dos seus conflitos de consumo associados, em grande parte, a compras online. Esta foi mais uma razão impulsionadora para abraçar este movimento.

O programa EUSOUDIGITAL tem como objetivo promover a literacia digital de um milhão de adultos em Portugal, até ao final de 2023, através do desenvolvimento de uma rede nacional de milhares de voluntários apoiados em mais de 1 500 espaços, em todo o país.

Este é um programa destinado a todos os portugueses, em particular os adultos acima dos 45 anos, que tenham interesse em adquirir competências digitais básicas, essenciais ao dia-dia, como aprender a usar o email e outras ferramentas de comunicação, pesquisar na internet e usar as redes socias.

Através de ações de capacitação digital desenvolvidas por voluntários, este programa irá apoiar os adultos que nunca utilizaram a Internet, num contexto familiar ou em locais de proximidade na comunidade, como juntas de freguesia, escolas, lares, entre outros.

Neste sentido, a DECO vai abrir oito Centros de Capacitação EUSOUDIGITAL, na sede da associação em Lisboa e nas sete estruturas regionais. Para além da divulgação do projeto junto dos inúmeros consumidores que contactam com a DECO, serão desenvolvidas ações de capacitação que contarão com o envolvimento da nossa rede de parceiros DECO, em especial autarquias.

Nos Centros EUSOUDIGITAL serão promovidas e desenvolvidas ações de competências digitais que têm como propósito ajudar os portugueses a usar a Internet. Para isso, as equipas da DECO receberam formação e associam- se agora à rede de milhares de mentores e voluntários que irão promover estas ações de capacitação.

Saiba mais sobre este programa aqui e torne-se voluntário.

Conte com o apoio da DECO MADEIRA através do número de telefone 968 800 489/291 146 520, do endereço eletrónico deco.madeira@deco.pt. Pode também marcar atendimento via Skype. Siga-nos nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Youtube e no nosso site DECO.