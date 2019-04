Como vê a questão da Zona Franca da Madeira?

Penso que todos os intervenientes políticos deverão pedir legalidade e transparência neste processo. Temos uma mensagem clara do Governo, através do ministro das Finanças, e estamos a acompanhar com atenção a investigação da Comissão Europeia. Pedimos legalidade, transparência no processo e que seja uma componente que continue a criar emprego e riqueza para a Região.

Mas defende a Zona Franca da Madeira nos atuais moldes ou num molde diferente?

Defendo que a Zona Franca da Madeira, enquanto veículo promotor para a economia regional, contribua para a economia regional através da criação de emprego, com legalidade e transparência.

