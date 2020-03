Delegação de Lesados do BES Venezuela vem a Portugal reunir com Governo

A ABESD – Associação de Defesa dos Clientes Bancários anunciou em comunicado que na segunda quinzena de março virá a Portugal uma delegação dos lesados do BES na Venezuela para se reunir com Governo, com o Ministério das Finanças e com a CMVM – Comissão de Mercado de Valores Mobiliários.

A finalidade da visita a Portugal é arrancar com grupo trabalho para finalizar uma solução semelhante aos lesados nacionais, possível após o Parecer da Ordem dos Advogados para as Sucursais Exteriores do BES a pedido do Governo.

A reunião tem assim o objetivo de iniciar os trabalhos para que seja constituído o Fundo de Recuperação de Créditos, onde serão incluídos os emigrantes da Venezuela que perderam as suas poupanças no BES.

A Associação refere que face à grave crise humanitária vivida na Venezuela que afecta em especial esta comunidade de lesados, “impõe-se uma solução rápida e célere para dar um retorno a estas pessoas que estão com sérios problemas financeiros”.

Estão a decorrer negociações para existir uma garantia do Estado e percentagens de retorno semelhantes à solução dos lesados nacionais, refere a nota.

Em fevereiro os emigrantes da Venezuela lesados pelo BES pediram uma reunião urgente ao primeiro-ministro, António costa, para que seja criado um fundo de compensação que os compense pelo dinheiro perdido com a queda do BES.