Dependência dos idosos vai duplicar até 2060, estima OCDE

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) prevê que o rácio de dependência dos idosos duplique nos próximos 45 anos, com base em cálculos das Nações Unidas. A nona edição do relatório “Society at a Glance 2019”, divulgada esta quarta-feira, prevê que a população na generalidade dos países-membros vai continuar a envelhecer, o que contribuirá para o aumento dos gastos públicos em saúde e reformas.

Em 2015, nos países da OCDE, havia em média 28 pessoas com 65 anos ou mais para cada 100 com idades compreendidas entre os 20 a 64 anos, um número bastante superior às 18 pessoas registadas em 1970. “As diferenças entre países são grandes, variando de menos de 15% no México e na Turquia, até mais de 35% na Finlândia, Itália, Grécia e Portugal, e mais de 45% no Japão”, refere o estudo.

A organização internacional estima que até 2060 essa percentagem duplique, para os 57%, e que, o rácio de dependência dos idosos atingia quase 80% em nações como a Coreia do Sul e no Japão. Israel, México, Turquia e Estados Unidos da América manter-se-ão abaixo dos 45%, de acordo com as previsões dos especialistas.

Por outro lado, o rácio de dependência dos jovens caiu entre 1970 e 2015, para 38 pessoas com menos de 20 anos para cada 100 com idades compreendidas entre os 20 e os 64 anos: variou entre 30% na Alemanha e na Coreia do Sul e 65% ou mais em Israel e no México. Ainda assim, a OCDE considera que esta redução – que acaba por significar menos gastos públicos na educação, tanto para o Estado como para as famílias – não é suficiente para compensar as despesas com a população idosa.

Número de pessoas em idade de reforma (65+) por 100 indivíduos em idade ativa (20-64 anos), em 1970, 2015 e 2060

Fonte: OCDE / ONU – “World Populations Prospects” (2017 Revisions)