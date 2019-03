Depois de Madrid, Ajax também “goleou” na bolsa

O Ajax de Amesterdão derrotou o Real Madrid esta terça-feira por 4-1, no Santiago Bernabéu, a “casa” do clube madrileno, num jogo para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Com esta derrota, o Real Madrid, que vinha de três conquistas consecutivas na prova (e quatro nos últimos cinco anos), ficou arredado da “liga milionária”, como é conhecida a maior competição europeia de clubes.

Depois de ter goleado o Real Madrid, as ações do clube holandês, negociadas na Euronext de Amesterdão, chegaram ao máximo histórico de 17 euros, assinalou o financial writer Aitor Méndez.

Os títulos do Ajax fecharam a sessão nos 16,55 euros, o que representa uma valorização de 7,82% em relação ao dia anterior e é a maior subida desde 13 de fevereiro de 2014, explicou o espanhol.

“As ações dos clubes cotados em bolsa estão muito expostas ao rendimento das equipas dentro de campo, assim como a outros elementos decorrentes da sorte, como o sorteio das eliminatórias do torneio”, disse Méndez.

“No caso da maior competição europeia, a exposição das ações de uma empresa ao seu desempenho no campo de jogo multiplica-se porque a UEFA distribuir quantias monetárias a cada clube em função dos resultados”, frisou.

O sorteio para os quartos de final da Liga dos Campeões está marcado para sexta-feira, 15 de março.