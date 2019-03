Depois do ‘bónus’ da S&P, Portugal vai ao mercado para emitir dívida a curto prazo

O IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública vai realizar nesta quarta-feira um leilão duplo de Bilhetes do Tesouro (BT) a seis meses e um ano, com um montante indicativo global entre 1.250 milhões e 1.500 milhões de euros.

Os dois leilões das linhas de BT têm maturidades em setembro de 2019 e em março de 2020. O último leilão comparável teve lugar a 16 de janeiro, com a emissão a seis meses a pagar uma taxa de juro de -0.399% e -0,36% a um ano e a procura a superar a oferta em 2 vezes e 1,82 vezes, respetivamente.

Ricardo Evangelista, analista sénior da ActivTrades, antecipa que os dados apontam para juros ainda mais baixos do que no leilão de janeiro.

“A procura de dívida pública portuguesa reflete a confiança dos mercados no desempenho e estabilidade da economia nacional”, refere. “Além disso, Portugal também é um dos principais beneficiados da política monetária e atitude dovish do Banco Central Europeu , não esquecendo a recente subida do rating soberano pela Standard & Poor’s”.

“Olhando para as recomendações que encontramos no mercado, de comprar dívida portuguesa apesar do juro cada vez mais baixo, será de esperar que a tendência se mantenha e que, numa lógica de procura crescente, os juros se mantenham em níveis baixos”, acrescenta.

Na semana passada, o Tesouro emitiu dívida a dez anos com a taxa de juros mais baixa de sempre. A agência liderada por Cristina Casalinho vendeu 862 milhões de euros em dívida com maturidade em 15 de junho de 2029, tendo pago uma taxa de alocação de 1,298%. O Tesouro vendeu ainda 388 milhões de euros com maturidade a 21 de julho de 2026 e pagou uma taxa de alocação de 0,763%, que compara com a taxa de alocação de 3,668%.