Deputado do BE Madeira diz que dirigente regional “deu tiro nos pés” sobre passes sociais

O deputado do BE Madeira, Rodrigo Trancoso, considerou, na sua página de Facebook, que o actual dirigente do BE Madeira, Paulino Ascensão, “foi desonesto intelectualmente e deu um tiro nos pés” quando afirmou que a promessa do executivo regional de ter passes a 40 euros não está a ser cumprida.

“Em nenhum lado se prometeu que ninguém pagaria mais de 40 euros. Portanto, se um utente tiver de usufruir das duas modalidades (passe combinado), o lógico seria pagar 70 euros (30+40)”, disse Rodrigo Trancoso.

O bloquista diz que se demarca publicamente das afirmações de Paulino Ascensão relativamente ao passes acrescentando que esta foi uma “acusação infundada”.

“A medida vigora a partir do mês de abril, mas não corresponde às expetativas, ficam de fora os passes combinados cujo valor é afinal de 62 euros”, disse Paulino Ascensão, dirigente do BE, relativamente à promessa não cumprida pelo executivo regional.

Apesar da descida no preço dos passes combinados, o valor de 40 euros deveria ser o máximo para todos os passes na Madeira, defendeu o bloquista.