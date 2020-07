Deputado do PS acusa Governo da Madeira de não salvaguardar interesses da região na agricultura

O deputado do PS, eleito pela Madeira, para a Assembleia da República, Olavo Câmara, diz que o secretário regional da Agricultura, Humberto Vasconcelos, não defendeu os interesses da agricultura madeirense a nível nacional.

Olavo Câmara referiu que se o secretário regional da Agricultura não está disposto a salvaguardar os interesses da agricultura madeirense “o que é que o senhor secretário ainda faz por aqui”, durante a comissão de Agricultura e Mar, que decorreu na Assembleia Legislativa da Madeira.

O socialista criticou a ausência do Governo da Madeira nas reuniões negociais e preparatórias do novo Plano Estratégico para a Política Agrícola Comum (PAC), acrescentando que a região “não demonstrou muito interesse e vontade” em salvaguardar as especificidades da agricultura madeirense.

O deputado do PS referiu que estas reuniões poderiam mostrar o peso que a Madeira poderia ter no futuro da PAC em Portugal, e também os interesses da agricultura madeirense.