Deputado do PS Madeira apresenta queixa na Polícia Judiciária por violação da privacidade

O deputado do PS Madeira, Avelino Conceição, diz ter apresentado uma queixa na Polícia Judiciária por violação da vida privada.

“Face às noticias divulgadas sobre um ato por mim praticado há cerca de quatro anos, apresento publicamente, e em particular ao Partido Socialista, as minhas desculpas”, refere o socialista.

Avelino Conceição diz que este foi um “lamentável episódio” acrescentando no entanto que “sempre exerci as suas atividades públicas” com o máximo de profissionalismo e seriedade.

“Aceito sem reservas que este assunto motive uma condenação moral, mas o seu aproveitamento e exposição pública constituem uma violação do direito de privacidade”, diz Avelino Conceição, algo que levou à apresentação de uma queixa na Polícia Judiciária.

Em causa refere o Diário de Notícias da Madeira estará em causa um vídeo de cariz sexual onde o deputado troca mensagens com uma mulher que a determinada parte o convence a exibir e a tocar partes íntimas.

De referir que recentemente tinha sido noticiado que o deputado do PSD, Luís Calaça, foi detido por excesso de álcool, tendo o social democrata assumindo que estava disponível para colaborar com a justiça.