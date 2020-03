Deputados do PS reúnem-se com ministro para discutir financiamento da Universidade da Madeira

Os deputado do PS, eleitos pela Madeira, para a Assembleia da República, vão reunir-se com o ministro do Ensino da Ciência, Tecnologia, e Ensino Superior, Manuel Heitor, para debater o financiamento da Universidade da Madeira. Uma das reivindicações será um financiamento igual para ambas as instituições do ensino superior das regiões autónomas.

Um dos assuntos a serem discutidos foi o reforço de verbas de 1,2 milhões de euros anuais, para a Universidade dos Açores, devido aos sobrecustos da insularidade, que acabou por não abranger a Universidade da Madeira.

“Isto, depois de o Governo da República ter assinado com todas as universidades o “Contrato de Legislatura”, em que aumentou o financiamento das mesmas em cerca de 1,9%, e, no caso particular da Universidade da Madeira, em 2,4%, sendo novamente aumentado em 2% cada ano ao longo da legislatura. O acordo, refira-se, só não foi assinado pela Academia açoriana”, explicam os deputados socialistas.

Os socialistas defendem financiamento igual do Estado para as Universidades da Madeira e dos Açores. Os deputados do PS referem ainda que o Governo da Madeira deve reforçar o apoio à Universidade da Madeira tendo em conta que só a financia em 200 mil euros enquanto que o Governo dos Açores financia a Universidade dos Açores em nove milhões de euros.