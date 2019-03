Descida de preço dos passes é positiva mas insuficiente, defende BE Madeira

Para o BE Madeira a descida de preços dos passes é positiva mas insuficiente. Os bloquistas dizem ainda que esta medida, tomada pelo Governo Regional, é oportunista e eleitoralista, e sugerem que se crie uma empresa que assegure transportes públicos em toda a ilha.

“A recente descida do valor dos passes sociais é positiva, mas é uma medida oportunista e eleitoralista da parte do PSD e também do CDS, pois é uma medida isolada e vai contra as opções desses esses partidos, quer no Governo Regional, quer no anterior Governo da República ou na CMF. Em geral têm promovido medidas que encarecem o transportes públicos, incentivam o uso do transporte individual, têm descurado o investimento na renovação das frotas de autocarros”, diz o BE.

O coordenador do BE Madeira, Paulino Ascensão refere que esta medida “é um engodo” em ano eleitoral que “não obedece a uma visão estratégica” e é uma evidência do entendimento existente entre PSD e CDS para depois das próximas eleições regionais.

“É necessário integrar toda a rede de carreiras e modernizar a frota, a melhor forma de o conseguir fundir todas as companhias numa única”, clarifica o partido.

O bloquista acusa o Governo Regional de estar mais preocupado com os lucros dos donos das companhias privadas em vez do bem estar dos cidadãos, quando o executivo regional tem poder para declarar a Horários do Funchal operador interno para toda a ilha.

“A rede é arcaica e tem de ser repensada. Não faz sentido termos de mudar de autocarro para virmos da zona leste da ilha para o hospital ou para viajar entre de Câmara do Lobos até ao aeroporto. Também faz pouco sentido que as carreiras urbanas terminem na Cancela ou na Ribeira dos Socorridos, a curta distância de núcleos habitacionais importantes como o Caniço e Câmara de Lobos que são servidos por outras companhias”, explica.

Paulino Ascensão acrescenta que me países como o Luxemburgo e Estónia se têm avançado para transportes públicos 100% gratuitos, uma situação que deve ser vista com atenção e aplicada na Madeira.