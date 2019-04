Desconto nos passes custa mais 32 milhões de euros do que o previsto

O investimento para a redução tarifária dos passes dos transportes públicos vai custar mais 32 milhões de euros do que o previsto, revela o “Público” na edição desta segunda-feira (1 de abril). Em seis meses, o PART estabelecia a aplicação de 85,1 milhões de euros, entre Estado e municípios, mas o montante aumentou 38%, para 117,5 milhões de euros.

“O valor a pagar aos operadores a título de compensação pela redução tarifária só será calculado no final dos nove meses, quando for possível contabilizar as receitas reais do sistema de abril a dezembro de 2019”, disse ao jornal fonte oficial da Câmara Municipal de Lisboa.

Os utentes de vários pontos do país, especialmente nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto, começam hoje a sentir alívio nos preços ao viajar nos transportes públicos, uma medida que pretende reduzir o uso do transporte individual.

Os passes metropolitanos «Navegante», em Lisboa, e «Andante», no Porto, passam a ter um custo máximo de 40 euros e permitem viajar por todos os concelhos das Áreas Metropolitanas, estimando-se que permitam às famílias poupar, nalguns casos, cerca de cem euros mensais, principalmente para quem se dirige diariamente dos concelhos mais distantes para o centro.

Nas mesmas áreas, para quem quer viajar apenas dentro de um concelho os passes passam a custar um máximo de 30 euros. No resto do país, coube a cada uma das 21 Comunidades Intermunicipais definir quais os descontos para os seus municípios e algumas começam já a aplicar reduções a partir de hoje, embora a maior parte esteja ainda a ultimar planos para os respetivos concelhos e remeta a sua aplicação para maio.