Desemprego registado aumenta 1,8% na Madeira

O desemprego registado teve um aumento de 1,8%, em novembro, na Madeira, face ao mês anterior, para os 16.257, diz o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Em comparação com outubro existem mais 285 pessoas em situação de desemprego. A Madeira a par do Alentejo e do Algarve são as regiões do país a ter um desemprego registado mais elevado, em novembro, face ao mês anterior.

Mas se o comparativo for o mês homólogo então verifica-se uma descida de 4,9% no desemprego registado na Madeira.

De salientar que a Madeira e os Açores estão entre as regiões onde o desemprego menos decresce, com uma quebra de 4,9% e 11%, enquanto que no Algarve essa descida é de 3,3%.