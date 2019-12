“Desenhos partilhados, 37 cabeças, 148 mãos” é o título da próxima exposição coletiva nacional, que o artista plástico madeirense, Diogo Goes, integra.

A exposição com curadoria do Diretor da Bienal Internacional de Arte de Gaia, Agostinho Santos, pintor e museólogo, inaugura no próximo dia 13 de dezembro, pelas 21h30, na Casa Branca de Gramido, em Gondomar.

Esta exposição resulta de uma série de desenhos partilhados, realizados conjuntamente por 37 artistas, reunindo grandes nomes nacionais consagrados das artes plásticas. Além de Agostinho Santos, figuram artistas como Pedro Cabrita Reis, Albuquerque Mendes, Francisco Laranjo, Zulmiro de Carvalho, Paulo Neves, Valter Hugo Mãe, entre outros, aos quais se junta o artista plástico madeirense Diogo Goes.

O artista tinha já exposto, no ano passado, na Casa Branca de Gramido, palco da sua grande exposição individual “Caprichos de Goes”. Este será um regresso à terra que o acolheu, e onde estará por ocasião da inauguração.

Esta mostra encerra as participações de Diogo Goes em grandes exposições nacionais este ano, sendo que estão previstos novos projetos para 2020.

Diogo Goes, além de artista plástico, é professor convidado no ensino superior e curador na Galeria Marca de Água. Conta no seu percurso com mais de duas centenas de exposições individuais e coletivas.

A exposição que vai inaugurar ficará patente até 26 de janeiro de 2020.

