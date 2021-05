Desporto escolar deve mobilizar 3.494 alunos na Madeira

As atividades do desporto escolar devem mobilizar 3.484 alunos, em junho, do 1º ciclo ao ensino secundário na Madeira, indica a Secretaria Regional da Educação.

Está prevista a participação de 2.162 alunos do 1.º ciclo, vindos de 74 escolas, e de 1.332 alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, vindos de 22 escolas.

Estarão representadas as seguintes atividades e modalidades: Atividades Náuticas (Vela, SUP, Canoagem e Socorro no Mar), Boccia, Atividades Rítmicas Desportivas, Orientação, Desportos de Raquete, Cross Training, Peddy Paper, Disco Golfe, Basebol e Laser Run.

Estas atividades e modalidades vão realizar-se no Centro Náutico de São Lázaro, nos Jardins do Lido e na Quinta Magnólia.

“Face às atuais restrições decorrentes da pandemia, as atividades programadas serão realizadas em espaços exteriores, rentabilizando os recursos naturais existentes. Destinam-se aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, nas duas primeiras semanas de junho, e aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, nas duas últimas semanas”, refere a Secretaria Regional da Educação.