Detetados em Portugal dois casos de infeção pela estirpe brasileira

Foram detetados dois casos em Portugal da estirpe brasileira de Covid-19. Os casos foram descobertos na região da Grande Lisboa e detetados pela Unilabs que prontamente comunicou a ocorrência à Direção-Geral de Saúde, informa a “SIC Notícias” esta quarta-feira, 10 de fevereiro.

A nova estirpe brasileira é “altamente contagiosa” e vista como uma das mais perigosas da atualidade, a par da inglesa e sul-africana. Os especialistas alertam para a sua maior capacidade de transmissão, comparativamente às estirpes já conhecidas. As amostras já foram enviados para o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge que ficará encarregue de fazer o seguimento epidemiológico e laboratorial adequado.

Informada sobre a nova estirpe, a Comissão Europeia (CE) disse estar a “acompanhar atentamente” as novas mutações do SARS-CoV-2 na União Europeia, incluindo a originária do Brasil. Adicionalmente, a CE garantiu que está em permanente contacto com as farmacêuticas para garantir que as vacinas contra a covid-19 asseguram proteção contra as novas variantes.