Deucalion: Governo fecha contrato de aquisição do supercomputador verde por 20 milhões de euros

Portugal assinou, esta sexta-feira, o contrato de aquisição para o novo supercomputador petascale EuroHPC com a European High-Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) e a Fujitsu, a empresa fornecedora da tecnologia.

O agregado computacional pesa 26 toneladas e consome cerca de 1,7 megawatts, mas tem na capacidade de processamento a principal característica: 10 PetaFlops. O que significa que terá a capacidade para executar 10 mil biliões de instruções por segundo, fazendo deste o computador mais rápido do mundo. De acordo com a nota divulgada, a máquina usará a tecnologia ARM, que se trata do Fujitsu A64FX CPU, usado pelo Fugaku. O investimento está orçado em 20 milhões de euros.

O Deucalion vai ficar instalado no Minho Advanced Computing Centre (MACC) da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), um dos quatro centros operacionais de computação avançada em Portugal coordenados pela FCT.

“Trata-se da concretização de um objetivo importante durante a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, mas também, e acima de tudo, de um passo em frente para envolver todas as regiões na ampla rede europeia de supercomputação, bem como permitir que as infraestruturas digitais promovam novas fronteiras de conhecimento em várias disciplinas e em direção a um futuro melhor e mais verde”, refere Manuel Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Já João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente e da Ação Climática, acrescenta que esta tecnologia “será baseada em fontes de energia renováveis, seja pela produção direta de eletricidade a partir de tecnologias baseadas nas energias solar e eólica numa lógica de autoconsumo, ou combinando-a com sistemas de armazenamento”.

O Deucalion permitirá o desenvolvimento de um contexto único e inovador para aplicar os princípios europeus e mundiais da computação verde, aproveitando uma infraestrutura totalmente sustentável, cofinanciada por fundos nacionais atribuídos à área da Ciência e fundos estruturais europeus alocados à região Norte e ao Fundo de Apoio à Inovação e Fundo de Eficiência Energética (estes últimos sob a tutela do Ministro do Ambiente e da Ação Climática).

O novo supercomputador resulta de um esforço conjunto cofinanciado pela FCT, pelo Fundo de Apoio à Inovação, o Fundo de Eficiência Energética, os Fundos Estruturais Europeus da Região Norte de Portugal, o Município de Guimarães e a EuroHPC JU que irão contribuir com 6,95 milhões de euros. Representando um investimento conjunto de mais de 20 milhões de euros nos próximos três anos, o Deucalion deverá estar operacional em 2021.