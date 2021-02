Deutsche Bank regressa aos lucros após cinco anos de prejuízos

O Deutsche Bank reportou esta quinta-feira o regresso aos lucros após cinco anos de prejuízo, tendo alcançado 113 milhões de euros de resultado positivo líquido em 2020, fruto sobretudo da boa prestação da divisão de investimento. No ano anterior, o banco havia declarado prejuízos de mais de 5,7 mil milhões de euros.

Com um crescimento de 32% na sua secção de investimento, motivado sobretudo pela volatilidade que se viveu nos mercados no passado ano, e de 28% no volume de obrigações, o banco conseguiu regressar aos lucros, algo que não se verificava desde 2014.

O banco salienta também o novo rumo pensado para a empresa, que se encontra num reposicionamento estratégico desde julho de 2019. No entanto, este planeamento passava pela diminuição da dependência da secção de banca de investimento, que foi precisamente o único departamento do banco que não verificou um decréscimo da receita no ano em análise.

O diretor executivo do banco já expressou “confiança” na manutenção desta tendência em 2021, que tem verificado um nível de transação semelhante aos últimos meses do ano anterior. Ainda assim, vários analistas alertam para a imprevisibilidade e volatilidade dos mercados, que se torna relevante quando olhamos para o retorno declarado no passado ano dos ativos tangíveis da empresa apenas 0,8%. Para 2022, o Deutsche afirma querer ter este indicador nos 8%.

Mais tranquilizante é o aumento das provisões face ao malparado, que mais do que duplicaram em relação a 2019, ficando-se nos 1.792 milhões de euros.