Deutsche e Commerzbank não chegam a acordo para fusão

As ações que mais caíram no PSI 20 foram as da Altri e da Navigator, ambas do setor do papel. A EDP fechou a cair -0,61%, para 3,401 euros (acima do preço da OPA que é 3,26 euros) no mesmo dia em que a AG dá a estocada final na OPA lançada pelos chineses em maio de 2018. Estão presentes na AG 65,18% dos acionistas, logo seria preciso 43,4% do capital votar a favor da proposta de desblindagem de votos para que a OPA não ficasse já hoje com o destino traçado.