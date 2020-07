DGS com “múltiplas medidas” para regresso às aulas no próximo ano letivo

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, reiterou esta quarta-feira, 15 de julho, que existem “múltiplas medidas” estabelecidas para o arranque do novo ano letivo para prevenir infeções pela Covid-19, salientando que a distância mínima de um metro entre alunos não deve ser “vista isoladamente”.

“As medidas previstas para as escolas são múltiplas. Não é apenas uma medida”, afirmou Graça Freitas, durante a conferência de imprensa diária sobre a pandemia do novo coronavírus no território nacional.

O documento com as orientações para as escolas, relativamente ao arranque do novo ano letivo, prevê medidas como “circuitos diferentes, utilização de máscaras por toda a comunidade educativa, uma determinada disposição das carteiras nas salas, uma determinada utilização dos espaços e a sua higienização”, sendo semelhante ao documento que já se encontra em vigor, uma vez que os estudantes que tiveram exames nacionais continuaram a ir às escolas.

De acordo com Graça Freitas, o que “ficou escrito e consensualizado” entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, foi que o distanciamento entre alunos deve verificar-se “sempre que possível, e deve garantir-se um distanciamento físico entre alunos de pelo menos um metro, sem comprometer o normal funcionamento das atividades letivas”.

“Isto ficou redigido assim exatamente para que não seja comprometida a atividade letiva”, realçou a diretora-geral da Saúde, admitindo que a medida de segurança associada ao distanciamento entre alunos não pode ser “vista isoladamente”.

“Não existem provas de reinfeções em cidadãos curados”

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, afirmou que não existem provas de que possa ocorrer uma reinfeção de alguém que já tenha sido infetado com a Covid-19, mas que se podem verificar testes positivos devido à presença de algumas partículas que ficam.

“Não há neste momento evidência de que haja reinfeção nem que as pessoas que venham a testar positivo tenham a capacidade de transmitir” o vírus a terceiros, afirmou Graça Freitas em conferência de acompanhamento da pandemia, no Ministério da Saúde, acompanhada pela secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira.

Ainda assim, o cuidado deve manter-se, assegurou a diretora da Direção-Geral da Saúde (DGS), apelando ao “princípio da cautela”. Mesmo após a apresentação de dois testes negativos e um positivo, estando curados, os cidadãos devem manter as medidas de precaução, para evitar contrair ou transmitir o novo coronavírus a terceiros. O teste positivo após alguns negativos pode significar que existem apenas “partículas virais” no organismo e não o vírus em si.