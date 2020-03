DGS: “Só durante a noite é que tivemos conhecimento de que os casos eram positivos”

A Direção Geral da Saúde (DGS) avançou hoje que os dois casos positivos de coronavírus em Portugal só foram conhecidos durante a “última noite”.

Com um caso de Covid-19 confirmado no Porto e outro em contra-análise para apurar se existe efetivamente caso de infeção, Graça Freitas aponta que “quase de certeza teremos dois casos confirmados”.

Ainda assim, a diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, avançou hoje em conferência de imprensa que os casos confirmados “não aumentam o nosso nível de prevenção”, que está classificado entre moderado a elevado.

Graça Freitas avança ainda que estes casos geram “uma segunda linha muito importante, que é a proteção de contactos diretos”, ou seja, quem esteve em contacto com os doentes vai ainda ser analisado para despistar um possível contágio. “Os nossos planos são dinâmicos e analisamos caso a caso”, aponta a diretora-geral da DGS, e que “vamos afinando os mecanismos todos os dias” para não falhar na deteção dos testes.

Relativamente ao escritor Luis Sepúlveda, que esteve em Portugal no passado mês de fevereiro e cujas análises são positivas para Covid-19, Graça Freitas refere que todas as pessoas que estiveram no evento literário podem ligar para o Saúde24 onde vão ser aconselhadas e classificadas assintomáticas com ou sem risco, procedendo-se posteriormente à direção do doente para um hospital referenciado.

Atualmente, e seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), a melhor estratégia a acontecer é o isolamento, embora não exista “risco zero”. Graça Freitas destaca que é importante ter atenção aos sintomas para evitar o contágio de terceiros.

A diretora da DGS avança ainda que quem tiver viajado para os países de risco vai ser analisado e classificado, verificando se existem sintomas depois da viagem. Atualmente, Espanha, Itália e a China estão a ser considerados países de risco. Graça Freitas deixou um recado aos portugueses, para que estes “confiem que os nossos serviços estão atentos” e que todas as medidas vão ser tomadas”.

Questionada sobre a contagem de casos suspeitas até à data, Graça Freitas não entra em detalhes e revela que “estão sempre a entrar casos suspeitos”. “Até ontem detetámos 85 casos e cerca de 15 tinham acontecido nas últimas 24 horas”, acrescentando que “só durante esta noite é que tivemos conhecimento que estes casos era positivos”.

A diretora-geral da DGS sublinha que “tem de haver dinamismo e flexibilidade para se adaptarem ao risco”, tanto que “a história clínica tem de ser bem feita e bem esmiuçada”, para que se perceba os riscos que o doente correu ou se esteve fora de Portugal e foi contagiado no estrangeiro.