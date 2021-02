DGS vai alargar testagem aos contactos de alto e baixo risco

A Direção-Geral de Saúde (DGS) vai alargar os testes laboratoriais a todos os contactos de alto e de baixo risco) e adotar uma disponibilização generalizada de testes rápidos de antigénio (TRAg) nas unidades de saúde do SNS e a implementação de rastreios regulares com TRAg em contextos particulares como nas escolas e setores de atividade com elevada exposição social (trabalhadores de fábricas, trabalhadores da construçãocivil, entre outros).

Em comunicado, a DGS salienta que está a acompanhar a “evidência científica, as recomendações internacionais e o consenso de peritos e parceiros nacionais e internacionais, nas suas recomendações para o combate à pandemia Covid-19”.

Por isso mesmo, tendo ainda em atenção o contexto epidemiológico existente, a DGS decidiu avançar com as orientações internacionais, no sentido de “reforçar e alargar as indicações para a realização de testes laboratoriais de forma a antecipar um desconfinamento controlado, e otimizar a capacidade laboratorial do país, gradualmente expandida durante o ano de 2020.”

A DGS deixa ainda o alerta que a utilização de testes TRAg “tem sido progressivamente alargada, quer ao nível dos locais onde os TRAg podem ser realizados, quer ao nível dos profissionais que os podem realizar”.