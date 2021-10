Dia 1 de outubro foi Dia internacional do Idoso. Conheça as recomendações da DECO para estes consumidores

O consumidor idoso é, por vezes, visto pelas empresas como “alvo fácil” para a contratação de serviços e/ou bens, na sua maioria não solicitados pelo próprio.

É necessário que estes consumidores estejam atentos e informados sobre as práticas comerciais desleais e assim saber como agir perante uma abordagem mais “forçada” de um técnico de vendas, seja por telefone ou à porta da sua casa.

O consumidor deve ter presente que deve denunciar sempre que se sentir pressionando para comprar um produto ou assinar um documento, sobretudo se não pretende realmente fazer essa contratação. É também importante que esteja alertado para algumas técnicas menos transparentes e até enganosas, como seja a omissão de informação básica sobre cláusulas contratuais ou características desse bem ou serviço ou divulgação de informações falsas.

O que aconselha a DECO aos consumidores seniores:

Ler atentamente o contrato proposto;

Esclarecer todas as dúvidas. Se não for possível, pedir uma cópia do contrato e recorrer a serviços de apoio ao consumidor;

Se sentir pressão para a assinatura do contrato, saiba que tem 14 dias para terminar esse contrato, sem que para tal tenha que pagar qualquer indemnização ou alegar qualquer motivo. Deve neste caso, enviar uma carta registada com aviso de receção.

Caso o contrato tenha sido celebrado com base numa prática agressiva ou enganosa, saiba que dispõe de um ano para anular o contrato.

Denunciar à entidade competente do setor em causa (ASAE, ANACOM, Banco de Portugal, Instituto de Seguros de Portugal, entre outras) para que esta atue dentro das competências que lhe estão atribuídas, aplicando multas a estes profissionais e empresas.

