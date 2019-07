Diáspora portuguesa já investiu mais de 500 milhões de euros no país

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, afirmou esta quinta-feira, que o Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora já acompanhou investimentos superiores a 500 milhões de euros, de norte a sul do país e nas regiões autónomas.

José Luís Carneiro falava no II Encontro Intercalar de Investidores da Diáspora que se realiza na Madeira. Do encontro nos Açoes, o governante refere que surgiram investimentos na ordem dos 35 a 40 milhões de euros.

Ao mesmo tempo, o Secretário sublinha que o Estado tem criado incentivos específicos de investimentos no país para a diáspora, nomeadamente uma linha de crédito para acompanhar os investidores que regressam da Venezuela de 150 milhões de euros, sendo que 5 milhões são destinados à Madeira.

A importância da diáspora no desenvolvimento económico, mas também social, do país foi sublinhada no discurso do Secretário de Estado, frisando que entre 2010 e 2018 foram enviados para Portugal mais de 30 milhões de euros, além de que os países para onde mais exportamos são os países que têm diáspora portuguesa.

A diáspora está espalhada por 78 países e contribui também para o turismo nacional, onde é possível verificar que 25% do turistas têm ascendentes portugueses.

” Não há hoje região no mundo onde não tenhamos portugueses a desempenhar importantes funções”, salientou o Secretário.

O Presidente da Comissão Executiva dos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e do Porto Santo, Guilherme Silva, disse que as comemorações dos 600 anos vão encerrar em meados do próximos ano com um grande congresso da diáspora.

Na sua intervenção Guilherme Silva salienta que é altura “de pôr termo à violência de os nossos imigrantes não poderem votar para as Assembleias Legislativas”.