Dicas para uma utilização segura do MB Way

A aplicação MBWAY é hoje bem conhecida da maioria dos consumidores portugueses. Na verdade, a aplicação (app), que veio revolucionar a forma como movimentamos as nossas contas bancárias, foi pensada inicialmente para ajudar o consumidor a poupar tempo, agilizando para tal as operações de transferências e pagamentos, agora à distância de um clique.

A eliminação da burocracia é também uma das premissas desta app, e uma vez manuseada da forma correta, com a informação e conhecimento exato, cumpre esse requisito.

Porém, temos conhecimento de diversas situações em que há apropriação indevida deste tipo de sistemas informáticos, abrindo caminho a actos criminosos que visam burlar e defraudar os utilizadores, sobretudo os menos informados.

Referimo-nos, por exemplo, a anúncios online, publicados em sites de classificados, que solicitam o pagamento de quantias através da aplicação, apresentando depois comprovativos falsos de transações. Estas são situações de alerta, que devem motivar desconfiança nos consumidores.

O MBWAY é um método de pagamento seguro que respeita a proteção de dados pessoais, salvaguardando as suas informações e nunca partilha os seus dados bancários. Assim, desconfie se lhe pedirem os últimos dígitos dos seus cartões bancários ou se solicitarem que se dirija a uma caixa multibanco para introduzir “uns códigos que ‘darão acesso’ à aplicação”. Não o faça, pois poderá estar a dar consentimento para que acedam à sua conta de forma indevida!

Relembramos que caso desconfie de algum comportamento deve de imediato fazer uma queixa nas autoridades policiais (PSP, GNR, PJ) bem como no Banco de Portugal e no seu banco.

Alertamos ainda para as cobranças bancárias pelo uso do MBWAY: Informe-se junto do seu banco sobre a possível cobrança de uma comissão ou valor pela utilização desta app. Cada vez mais os bancos disponibilizam as suas próprias aplicações, procurando com esta estratégia combater o MBWAY.

Informe-se dos seus direitos.

Procure-nos em: DECO MADEIRA na Loja do Munícipe do Caniço, Edifício Jardins do Caniço loja 25, Rua Doutor Francisco Peres; 9125 – 014 Caniço; deco.madeira@deco.pt; ou contacte-nos para o número: 968 800 489.