Dieselgate: Volkswagen não chega a acordo com clientes lesados

A construtora alemã deu por fracassadas as tentativas de negociar as indemnizações dos vários proprietários de veículos com motor a diesel, compensações associadas ao designado caso dieselgate que gerou vários milhões de euros de prejuízo para a Volkswagen. Em causa, de acordo com o jornal espanhol “Expansiòn”, está o elevado valor das indemnizações.

Em maio do ano passado, foi apresentada uma ação contra a Volkswagen pela Federação das Organizações De Consumidores Alemães, em representação de cerca de 40 associações de consumidores.

A Volkswagen acreditava ter chegado a um acordo em que compensava os proprietários em 830 milhões de euros mas as negociações não correram como pretendido porque os advogados que representam os lesados da Volkswagen exigiam uma verba mais elevada de compensações.

De recordar que no último ano a Volkswagen esteve envolvida em outro caso judicial quando em Junho as autoridades alemãs impuseram uma multa de mil milhões por a empresa ter posto a circular cerca de 10,7 milhões de veículos equipados com software malicioso.