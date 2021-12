Diferentes sugestões para celebrar as festas no Algarve

Em Portugal, passar a quadra festiva num hotel já se tornou uma tradição para muitas famílias, que optam por reunir os mais próximos num local exclusivo, mas acolhedor, com propostas de excelência.

Os hotéis da Tivoli Hotels & Resorts prometem estar mais uma vez à altura desta missão, oferecendo celebrações distintas com a hospitalidade intemporal a que já nos habituaram.

As unidades do Algarve endereçam, então, um convite para explorar as maravilhas do sul de Portugal a partir de um refúgio luxuoso com excecionais standards de gastronomia e conforto. O resultado será uma viagem especial que deixará memórias única.

Tivoli Marina Vilamoura

Com uma programação muito completa para a época natalícia, o Tivoli Marina Vilamoura dá início às celebrações de Natal a partir do dia 18 de dezembro com atividades para toda a família. Além de um ‘Family Arcade Corner’ diário, há uma versão festiva do ‘Afternoon Tea’ no Glee Boutique Café com uma seleção exclusiva de Cabazes de Natal – ideal para surpreender a família e amigos, música ao vivo no The Argo Cocktail Bar, workshops variados (de pintura de azulejo, de cestaria, de bolo-rei e de cerveja artesanal) a decorrerem no lobby do hotel e o Ocean Lounge será palco de várias sessões de cinema. Para celebrar a chegado de 2022, conta com três programas distintos.

Purobeach Vilamoura

No ambiente vibrante do Purobeach Vilamoura, dá-se as boas-vindas ao Ano Novo pelas 19h com um cocktail, seguido do Jantar de Gala com menu servido à mesa e serviço de bebidas após a refeição. Inclui performance de música ao vivo durante o jantar, a partir das 21h30. Às 23h45 começa a contagem, até às 00h00, com brinde a 2022 e fogo de artifício. Preço por pessoa: 265€, com seleção de bebidas incluída. Crianças até aos 2 anos: oferta. Crianças dos 3 aos 11 anos: 132,5€.

Pepper’s Steakhouse

Quem preferir um ambiente mais acolhedor, pode optar pelo Pepper’s Steakhouse, que sugere um cocktail e jantar de Réveillon com música ao vivo, oferecendo dois horários diferentes: um às 19h00 (170€ por pessoa) e outro às 21h30 (195€ por pessoa). Crianças até aos 2 anos: oferta. Crianças dos 3 aos 11 anos: desconto de 50%. Para o dia 24 de dezembro, o hotel preparou um cocktail e jantar de véspera de Natal com música ao vivo e entretenimento. Do menu fazem parte pratos frios, como saladas, camarão cozido, enchidos e salgados variados; pratos quentes, com destaque para o creme de abóbora, lombo de bacalhau no forno e capão assado; e diversas sobremesas natalícias, de que são exemplo o tronco de Natal, os sonhos e as rabanadas. Já no dia 25, será servido um brunch, também com música ao vivo, que inclui cafés, chás e infusões, padaria e pastelaria, iogurtes, compotas e mel, frutas, queijos, saladas, ovos e sobremesas com inspiração francesa. Estão disponíveis pacotes de alojamento de uma noite, com pequeno-almoço, cocktail e jantar de véspera de Natal com seleção de bebidas e música ao vivo, no dia 24 de dezembro, a partir de €240.

A passagem de ano no hotel faz-se com um cocktail de boas-vindas às 19h, ao qual se segue um jantar de gala buffet sob o tema Tivoli Festive Market. Estarão disponíveis várias estações ou mercados com comidas temáticas, que vão do Italian Market ao Seafood e Fish market, entre outros. Não vai faltar música ao vivo, com início às 21h30. Às 23h45 tem início a contagem decrescente com brinde ao Ano Novo e fogo de artifício. Preço por pessoa: 150€, com seleção de bebidas incluída. Crianças até aos 2 anos: oferta. Crianças dos 3 aos 11 anos: 75€.

Entre 26 de dezembro e 3 de janeiro, estará no hotel Rui Pedro Loureiro, especialista de Medicina Tradicional Chinesa e Epigenética, disponível para fazer consultas personalizadas de avaliação, tratamentos de acupuntura, tratamentos de cessação tabágica, rejuvenescimento facial holístico e testes epigenéticos. Um conjunto de tratamentos que podem marcar o início de uma viagem única de bem-estar, com melhorias na saúde e estilo de vida. Ao longo desta semana, o Tivoli Spa oferece todas as manhãs um momento único de relaxamento com aulas diferentes que vão do Shakti Dance, à ioga, alongamento fascial ou ioga facial.

Tivoli Carvoeiro

No Tivoli Carvoeiro, as comemorações de Natal começam no dia 20 de dezembro e vão até ao dia 2 de janeiro. Diariamente, os mais pequenos podem divertir-se na Aldeia de Natal, entre as 10h e as 18h, e no dia 24 de vão receber a vista do Pai Natal. No dia 22 de dezembro, às 20h30, há um concerto de Natal para toda a família com a Orquestra Internacional do Algarve. Para o dia 24 de dezembro, o hotel preparou dois programas diferentes: jantar no The One, composto por menu de quatro pratos com pairing de vinhos e sobremesas de Natal, por 65€ por pessoa; e a opção Buffet no Med, por 45€ por pessoa (bebidas não incluídas). Crianças dos 6 aos 12 anos: 50% de desconto.

O dia 25 de dezembro também conta com uma programação especial. Entre as 11h e as 14h30, serve-se um brunch buffet com show cooking e seleção de bebidas incluída. Preço por pessoa: 30€. Ao cair da noite, pelas 19h, o The One recebe um Jantar de Natal, cujo menu apresenta quatro pratos com pairing de vinhos e sobremesas de Natal, por 55€ por pessoa. Crianças entre os 6 e os 12 anos: 50% de desconto. Para as famílias que preferem buffet, há um jantar no Med, com um preço de 45€, sem bebidas incluídas. Crianças dos 6 aos 12 anos: 50% de desconto.

A oferta de alojamento do Tivoli Carvoeiro inclui uma noite, pequeno-almoço, jantar de véspera de Natal com menu de quatro pratos, pairing de vinhos e seleção de sobremesas de Natal no dia 24 de dezembro no restaurante The One, a partir de 180€ por pessoa.

No Tivoli Carvoeiro também estão disponíveis duas propostas gastronómicas, com alojamento para a noite de Réveillon e para o primeiro dia do ano. A noite começa às 19h com um cocktail de boas-vindas no bar Azur Bar com música ao vivo. Ao longo da noite existe um lounge para crianças. No restaurante Med segue-se um jantar servido para toda a família com buffet de sobremesas e à meia-noite brinda-se com champanhe Perrier-Jouët, tendo o habitual fogo de artifício como pano de fundo. A festa continua no bar Azur com bar aberto, ceia, música ao vivo e DJ. Preço: €150 por pessoa. Crianças dos 6 aos 12 anos: 50% de desconto.

Quem prefere um jantar mais gastronómico, pode optar pelo restaurante The One, com um menu de Réveillon de cinco pratos e pairing de vinhos, num cenário intimista com vistas deslumbrantes sobre o Atlântico. À meia-noite há brinde com champanhe Perrier-Jouët e fogo de artifício. A noite termina novamente no Azur Bar com uma festa com bar aberto e ceia. Preço por pessoa (disponível apenas para adultos): 180€. Para o primeiro dia de 2022 a sugestão é um brunch buffet no Med com show cooking e seleção de bebidas incluída, que fará as delícias de toda a família. Preço: €30 por pessoa. Crianças dos 6 aos 12 anos: €15. Estão disponíveis duas opções de alojamento, consoante o local escolhido para passar o ano. Ambas incluem duas noites, pequeno-almoço buffet, cocktail de boas-vindas no bar Azur, brinde à meia-noite e fogo de artifício e bar aberto com ceia no Azur.

Tivoli Marina Portimão

Com uma localização privilegiada junto à Marina de Portimão e à Praia da Rocha, o Tivoli Marina de Portimão aposta numa oferta simples, mas distinta para esta quadra, garantindo acima de tudo refeições aconchegantes e uma hospitalidade irrepreensível.

Os vários momentos gastronómicos da programação têm início com um amuse-bouche e cocktail de boas-vindas, ao que se seguem menus especialmente criados para a época festiva constituídos por entrada, prato de peixe, prato de carne e sobremesa. No dia 24 de dezembro serve-se o jantar de véspera de Natal a partir das 18h30 e no dia 25 o tão aguardado almoço natalício, disponível a partir das 12h30. Para terminar a celebração desta época especial em há um jantar de Natal às 19h00. Preço por pessoa para cada uma das refeições: €35. As crianças dos 4 aos 12 anos usufruem de 50% de desconto.

Quem tenciona ficar alojado no Tivoli Marina Portimão, tem à disposição um pacote a partir de €90 por pessoa que inclui uma noite de alojamento, pequeno-almoço buffet e jantar de Véspera de Natal no dia 24 de dezembro (bebidas não incluídas).

Brindar ao novo ano ganha uma nova dimensão no Tivoli Marina Portimão, que preparou um verdadeiro banquete para o jantar de Réveillon. Um cocktail de boas-vindas e amuse-bouche do chef abrem as hostes para o festim de sabores que se instala de seguida à mesa, com duas entradas, prato de peixe, prato de carne, bebidas e um completo buffet de sobremesas. À meia-noite, festeja-se a chegada de 2022 com champanhe, e prolonga-se o serão com uma Ceia de Ano Novo, servida pela 1h. Preço por pessoa: €135. Crianças dos 4 aos 12 anos: €67,5. Para esta ocasião, o Tivoli Marina Portimão sugere um pacote de alojamento com duas noites, pequeno-almoço buffet, Jantar de Réveillon no dia 31 de dezembro com seleção de bebidas, a partir de €400 por pessoa.

Tivoli Lagos

Situado no coração de Lagos, e decorado com motivos dedicados ao mar e à natureza, o Tivoli Lagos convida a conhecer as suas ofertas festivas através de uma estadia confortável e genuína. As refeições são servidas no acolhedor restaurante Lacóbriga, onde as cores quentes da terracota do pavimento e os tetos em abóbada contrastam com as típicas paredes brancas do sul. A 24 de dezembro, não faltará o bacalhau no Jantar de Véspera de Natal (€45 por pessoa, bebidas não incluídas), bem como uma seleção de sobremesas natalícias, que desfilarão também no dia seguinte, no Jantar de Natal (€30 por pessoa, bebidas não incluídas). O programa fica completo com uma proposta de alojamento composta por uma noite, pequeno-almoço buffet e Jantar de Véspera de Natal no dia 24 de dezembro (bebidas não incluídas), a partir de €105 por pessoa.

No Tivoli Lagos, a despedida de 2021 e entrada em 2022 faz-se ao sabor de três propostas gastronómicas. No dia 31 de dezembro, o Jantar de Réveillon apresenta um menu exclusivo com duas entradas, prato de peixe, prato de carne e sobremesa, mas há que guardar espaço para a ceia servida à 1h, acompanhada por uma seleção de vinhos algarvio (€130 por pessoa, bebidas incluídas). No primeiro dia do ano, há um brunch de Ano Novo, a partir das 11h (€25 por pessoa). Para terminar em grande o primeiro dia do ano há um buffet de Ano Novo com pratos frios e quentes e sobremesas variadas (€25 por pessoa, bebidas não incluídas). A oferta de alojamento do Tivoli Lagos inclui uma noite, pequeno-almoço buffet e jantar de Réveillon no dia 31 de dezembro com seleção de bebidas e espumante para brinde à meia-noite, a partir de €325 por pessoa.

Para mais informações visite Tivolihotels