Director de Hemato-Oncologia do SESARAM rejeita negligência e diz que Rafael Macedo deveria saber que radio 223 deve ter uso restrito na próstata

A comissão de inquérito à unidade de medicina nuclear do Serviço Regional de Saúde (SESARAM) está a ouvir Fernando Aveiro, director do serviço de Hemato-Oncologia do SESARAM, que afirmou que Rafael Macedo deveria saber que deve existir um uso muito restrito de radio 223 na próstata devido aos efeitos nefastos que causa ao doente.

“Rafael Macedo acusou o serviço de Hemato-Oncologia de negligência por não utilizarmos produtos como o radio 223. Não lhe dou competência na área de Hemato-Oncologia. Existem pareceres de entidades como o EMA, ESMO, SNS através do Infarmed, dizem que este medicamento para a próstata deve ter uso muito restrito. Isto é uma obrigação que Rafael Macedo deve ter conhecimento”, sublinhou Fernando Aveiro.

“Onde está a negligência”, questionou Fernando Aveiro. “Negligência é não saber a arte”, acrescentou.

Fernando Aveiro disse ainda que as declarações de Rafael Macedo “incorrem em totais inverdades”, sobre serviços do SESARAM, que “ofendem os seus profissionais e mais importante leva à desconfiança dos utentes e da descredibilização dos utentes” perante os seus profissionais.

“Isto é muito grave”, afirmou.