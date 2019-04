Diretor-geral do Savoy Palace será José Pereira

O diretor-geral do Savoy Palace vai ser José Pereira, anunciou a cadeia hoteleira madeirense, assumindo a gestão deste unidade de hotelaria que vai ficar localizada no Funchal.

Com isto José Pereira deixa as funções que desempenhava enquanto gestor do Diamonds Mequfi Beach, em Moçambique, um boutique hotel de 5 estrelas, que pertence à Small Luxury Hotels of the World.

Um dos objectivos enquanto director-geral do Savoy Palace será “garantir o posicionamento premium do hotel a nível europeu e nacional”, e atrair clientes de mercados como os estados unidos, Brasil e Rússia.

O Savoy Palace tem abertura prevista para o verão, e terá 309 quartos e 43 suites.