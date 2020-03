Diretora-geral de Saúde: 80% dos casos de coronavírus têm uma “infeção ligeira”

A diretora- geral de Saúde disse hoje que “80% das pessoas tem uma infeção ligeira, pode ser resolvida em casa”, afirmou Graça Freitas no Parlamento esta terça-feira.

Por outro lado, a líder da Direção-Geral de Saúde (DGS) alertou que o Covid-19 tem uma “taxa de ataque terrífica em espaços fechados”, dando o exemplo do navio cruzeiro no Japão em que 20% das 3.700 pessoas a bordo ficaram contagiadas, incluindo o cidadão português Daniel Maranhão, que regressou hoje a Portugal.

A responsável deixou elogios aos serviços de saúde pública em Portugal – incluindo o serviço público, privado, social e militar – ao surto de coronavírus.

Portugal conta com 41 casos confirmados de contágio de coronavírus. No total, existem 375 casos suspeitos, com 83 a aguardarem resultado laboratorial. Segundo os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS), um total de 667 cidadãos estão em contacto de vigilância pelas autoridades de saúde.