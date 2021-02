Será ainda a tempo da preparação dos próximos orçamentos e já com base nas projeções de primavera que a Comissão Europeia irá decidir se a disciplina orçamental vai continuar suspensa no próximo ano. Com a economia dos Estados-membros ainda a meio gás e depois dos apelos conjuntos para uma forte resposta orçamental à crise, começam a desenhar-se possíveis alternativas, entre as quais uma flexibilização das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC), enquanto o debate sobre a revisão do Tratado volta, paralelamente, a ganhar espaço.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor