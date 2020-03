Dívida pública arranca ano a subir 2,3 mil milhões de euros

A dívida pública portuguesa subiu para 252,1 mil milhões de euros em janeiro, mais 2,3 mil milhões de euros do que em dezembro do ano passado, segundo dados na óptica de Maastricht, divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal,

“Para este aumento contribuiu essencialmente o acréscimo dos títulos de dívida, que foi parcialmente compensado pela redução de certificados do Tesouro”, explica o BdP.

Os dados do regulador revelam que os ativos em depósitos das administrações públicas aumentaram 2,9 mil milhões de euros, o que se traduz por uma diminuição de 0,5 mil milhões de euros em relação ao mês anterior da dívida pública líquida de depósitos, totalizando 234,7 mil milhões de euros.

Peso da dívida pública caiu para 117,7% em 2019

O rácio da dívida pública no PIB caiu para 117,7% no ano passado, ainda mais baixo do que as projeções do Governo de 118,9%. O BdP atualizou os dados relativos ao peso da dívida pública depois da atualização sobre o crescimento de 2,2% da economia no ano passado, revendo em baixa os 118,2% anteriormente estimados.

