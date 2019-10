Dívida pública aumentou para 252 mil milhões de euros em agosto

A dívida pública quebrou a tendência de decréscimo registada nos dois meses anteriores e subiu 1,1 mil milhões de euros em agosto face a julho. Segundo dados do Banco de Portugal (BdP), divulgados esta terça-feira, a dívida pública fixou-se em 252,1 mil milhões de euros, em valores absolutos.

Depois de cinco subidas consecutivas, a dívida pública portuguesa tinha tombado 5,6 mil milhões de euros em junho para 246,9 mil milhões de euros, tendo voltado a registar uma descida em julho para 251 mil milhões de euros.

No entanto em agosto, “o aumento dos títulos de dívida, por via da emissão de bilhetes do Tesouro” voltaram a contribuir para uma subida do valor absoluto, segundo o regulador. O IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e Dívida Pública emitiu, a 21 de agosto, mil milhões de euros em dívida a três e onze meses, tendo pago taxas mais baixas face ao último leilão em junho.

“Os ativos em depósitos das administrações públicas aumentaram 2,4 mil milhões de euros, pelo que a dívida pública líquida de depósitos registou uma diminuição de 1,3 mil milhões de euros em relação ao mês anterior, totalizando 233,1 mil milhões de euros”, explica a entidade liderada por Carlos Costa.

Apesar do valor absoluto, o rácio de dívida pública face ao PIB tem vindo a diminuir. Na semana passada, o Governo aproveitou a notificação sobre défices excessivos, enviada a Bruxelas para rever em alta a meta da dívida pública para este ano, prevendo que atinja 251,6 mil milhões de euros, ou 119,3% do PIB. A revisão em alta já era esperada com a alteração metodológica de junho do BdP.

