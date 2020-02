Dívida pública caiu para 118,2% em 2019, abaixo das estimativas do Governo

O peso da dívida pública caiu para 118,2% em 2019, abaixo dos 118,9% projetados no cenário macroeconómico do Orçamento do Estado para 2020. Os dados foram divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP), no Boletim Estatístico.

A dívida pública na ótica de Maastricht continua assim a trajetória descendente, já que diminuiu face aos 122,2%, registados em 2018.

Em termos nominais, a dívida pública aumentou 600 milhões de euros no ano passado face a 2018, fixando-se em 249.740 milhões de euros, segundo dados do BdP, divulgados a 3 de fevereiro. Apesar do rácio da dívida pública ter vindo a diminuir, em termos nominais falhou a meta de queda esperada pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, já em 2019.

No Parlamento, a 10 de janeiro, Mário Centeno, mostrou-se confiante que a redução do rácio da dívida pública face ao Produto Interno Bruto (PIB) se tenha estendido também ao valor nominal em 2019. Depois de realçar a trajetória de redução do rácio nos últimos anos, admitiu “a possibilidade de a dívida pública já ter diminuído em termos nomiais”, em 2019, salientando estar “à espera de uma boa notícia”.

Depois da divulgação na última sexta-feira da estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística sobre o crescimento da economia, o regulador atualizou o rácio da dívida pública face ao PIB, revelando que se fixou abaixo do esperado pelo Governo.

No OE2020, o Governo projeta ainda que o peso da dívida pública deverá descer para 116,2% este ano, de 118,9% em 2019.

