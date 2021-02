Do caso Palhinha às queixas das arbitragens: as polémicas que marcam o futebol português. Hoje há “Jogo Económico”

O caso Palhinha poderá marcar a edição 2020/21 da Liga portuguesa. O médio do Sporting foi castigado com o quinto amarelo mas acabou por ser utilizado no dérbi depois do Tribunal Central Administrativo do Sul ter suspendido esta punição.

Nesta edição vamos perceber que marcas pode deixar este caso na justiça desportiva com a ajuda de Gonçalo Almeida, advogado e especialista em direito desportivo, numa entrevista conduzida pelo jornalista Rodolfo Alexandre Reis.

De polémica em polémica, vamos ainda debater a forte contestação às arbitragens por parte de FC Porto e SL Benfica. É válido recorrer aos árbitros quando falha o planeamento da temporada? Estarão os juízes à altura dos novos desafios da Liga portuguesa?

O programa ‘Jogo Económico’ é um espaço de debate sobre a economia do desporto da autoria e com a moderação de José Carlos Lourinho, editor do “Jornal Económico” e que conta com um painel de residente constituído por Shrikesh Laxmidas, diretor-adjunto do JE, Leonardo Ralha, subdiretor do JE, o redator principal do JE, João Marcelino e o economista e ex-futebolista Diogo Luís.