Do futebol ao basquetebol. Saiba quais são os 10 clubes mais valiosos do mundo

Num ano que fica marcado pela Covid-19, a indústria desportivo foi, sem surpresa, afetada. Ainda assim, a maioria dos clubes de ‘elite’ a nível internacional manteve o seu lugar entre os mais valiosos. Saiba quais são os 10 clubes desportivos mais valiosos do mundo, segundo a revista “Forbes”.

10 - FC Bayern (3,4 mil milhões de euros) O clube alemão é um dos colossos do futebol mundial e o seu sucesso recente, especialmente a nível doméstico, espelha isso. O crónico favorito à conquista de tudo a que está inserido, encerra a lista das equipas mais valiosas do mundo, elaborada pela Forbes.

9 - New York Giants (3,5 mil milhões de euros) A equipa de futebol americano mantém a tendência, e acompanha as restantes franquias/equipas de Nova Iorque entre as mais valiosas do mundo.

8 - New England Patriots (3,6 mil milhões de euros) Mesmo depois de terem perdido a sua principal figura, Tom Brady, os Patriots são a segunda equipa mais valiosa da NFL, e a oitava a nível mundial.

7 - Los Angeles Lakers (3,68 mil milhões de euros) Históricamente os Lakers são uma das equipas mais importantes da NBA. São também uma das equipas com mais títulos conquistados e, atualmente, contar com os serviços do mediático Lebron James ajudaram a franquia a manter-se entre as 10 equipas mais valiosas do mundo.

6 - Golden State Warriors (3,7 mil milhões de euros) A equipa da NBA tem subido vários lugares na lista elaborado pela Forbes. Um dos principais fatores que contribuíram para a sua valorização foram, não só os títulos conquistados na década passada, mas também a popularidade da sua principal figura, Stephen Curry.

5 - Real Madrid FC (3,8 mil milhões de euros) Com uma avaliação ligeiramente inferior ao rival FC Barcelona, o Real Madrid tem sido consistente na manutenção da sua imagem como um dos clubes mais fortes do futebol europeu.

4 - FC Barcelona (3,9 mil milhões de euros) A equipa catalã tem estado no topo do futebol mundial há já várias décadas. Ainda assim, o impacto da pandemia de Covid-19 nas contas do clube fez-se sentir, obrigando os gestores do FC Barcelona a procurar soluções alternativas de financiamento e diminuir salários.

3 - New York Knicks (4 mil milhões de euros) A equipa de basquetebol norte-americana tem conseguido manter-se como uma das mais valiosas do mundo, apesar de não conquistar um título desde 1973.

2 - New York Yankees (4,3 mil milhões de euros) Os Yankees repetem pelo segundo ano consecutivo o segundo lugar da lista das equipas mais valiosas do mundo. A equipa de baseball é uma das imagens de marca de Nova Iorque.