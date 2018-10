Do retalho às casas de apostas: como o bebé real vai mexer com a economia

O nascimento de uma criança que está em sétimo lugar na linha do trono não iria, em casos normais, ser suficiente para impulsionar as vendas de muitas lojas espalhadas pela Europa. No entanto, dado que o mundo está de olhos postos na gravidez de Meghan Markle, estima-se que existam algumas empresas que podem beneficiar deste efeito.

Retalho

Há uma elevada probabilidade de que qualquer coisa que Meghan Markle use durante a gravidez, especialmente vestidos de maternidade, seja vendida a bom ritmo. Isso também pode acontecer com roupa de bebé ou outros acessórios. Por exemplo, a fabricante de carrinhos holandesa, Bugaboo International BV, aumentou as vendas quando Kate foi fotografada a empurrar os seus filhos nestes carrinhos. De acordo com a Bloomberg, as empresas Mothercare, Debenhams ou Zara estão na linha da frente para festejar o nascimento.

Supermercados

Embora seja pouco provável que os gastos com produtos de supermercados recebam um forte impulso como aconteceu quando o duque e a duquesa eram casados, pode haver alguns benefícios residuais. Por exemplo, quando o príncipe George foi para a escola pela primeira vez, em setembro de 2017, houve um aumento na procura de lentilhas de Puy depois que elas apareceram no cardápio escolar.

Casas de apostas

As casas de jogo podem beneficiar fazendo apostas sobre o nome do bebé e, possivelmente, quando nascerá. Antes do nascimento do terceiro filho do duque e da duquesa de Cambridge, William e Kate, os corretores foram surpreendidos com uma ondas de apostas em nomes como Albert. O casal escolheu o nome de Louis.