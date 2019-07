Doca do Cavacas abre em pleno depois de obras de 27 mil euros

A Doca do Cavacas passaram a funcionar em pleno depois de ter sofrido obras de reabilitação do solário nascente que chegaram aos 27 mil euros.

“A intervenção teve como objetivo repor todas as condições de utilização daquele espaço, que ficou gravemente afetado na sequência da intempérie que fustigou o litoral funchalense em 2018”, disse Miguel Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal.

A recuperação do espaço incluiu: as condições de acesso, o melhoramento do pavimento, o aumento da capacidade de camas e de solário, a manutenção das poças naturais e, intervenções nas casas de banho e nos balneários.

O autarca referiu que a intervenção na Doca do Cavacas teve em conta a melhoria do espaço em termos práticos, visuais e ambientais.

“Tratando-se de um espaço de recreio e lazer privilegiado na nossa cidade, existia naturalmente a necessidade de assegurar o bem-estar e a segurança dos banhistas e restantes utentes com uma intervenção de carácter durável”, acrescentou o presidente da autarquia do Funchal.