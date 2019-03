Doente foge do Hospital dos Marmeleiros

Um doente fugiu do Hospital dos Marmeleiros confirmou o Serviço Regional de Saúde (SESARAM) que acresentou que foram accionados todos os meios necessários e seguido o protocolo estabelecido para estas situações.

O SESARAM refere que é um doente autónomo, do sexo masculino, com cerca de 55 anos, que deu entrada nas urgência hospitalares a 2 de março, e depois foi internado no Hospital dos Marmeleiros.

Na passada terça-feira o mesmo doente, explica o SESARAM, ausentou-se do serviço hospitalar sem informar os profissionais.

É ainda dito pelo SESARAM que foi contactada a família do doente e dado o alerta às autoridades competentes que tomaram conta da ocorrência.