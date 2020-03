Dois funcionários da Amazon em Itália infetados com o Covid-19

Depois da Amazon ter adotado várias medidas preventivas para os seus funcionários a nível global, duas pessoas a residir em Milão e a trabalhar para a empresa de Jeff Bezos estão infetadas com o Covid-19, segundo informa a “Reuters”.

Os dois funcionários trabalham na sede da empresa em Itália e terão contraído o vírus no domingo passado, dia 1 de março. As duas pessoas encontram-se agora sob quarentena, e a Amazon diz estar a acompanhar a situação atentamente.

Dan Perlet, porta-voz da Amazon, afirmou que “estamos a apoiar os nossos funcionários afetados que estão de quarentena em Milão”.

A Amazon tinha emitido um comunicado dirigido aos seus trabalhadores, onde pede que evitem todas as viagens “desnecessárias” nos Estados Unidos e no resto do mundo. A empresa de Jeff Bezos anunciou também que todas as entrevistas que tinham agendadas se vão realizar por videoconferência.

Também o governo dos Estados Unidos emitiu um aviso a todos os seus cidadãos onde aconselha para que não se desloquem às zonas mais afetadas pelo Covid-19 em Itália – Veneto e Lombardia.