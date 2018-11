Dois projetos portugueses vencedores no World Summit Awards

O concurso que seleciona inovações digitais locais que apresentem conteúdos vocacionados para causas sociais consagrou dois vencedores portugueses: na categoria de “Learning & Education” distinguiu-se o projeto “Body Interact” e na “Smart Settlements & Urbanization” coube à “Via Verde mobility digital ecosystem” receber o prémio do júri. O WSA junta concorrentes de 182 países e decorre no âmbito das Nações Unidas.

Os dois projetos portugueses juntam-se agora ao grupo de 40 vencedores que terão oportunidade de apresentar e testar as suas ideias no WSA Global Congress, que decorrerá em Cascais entre 11 e 13 de março do próximo ano. Neste evento, que vai realizar-se pela primeira vez em Portugal, na NOVA SBE Carcavelos, será então nomeado um Global Champion por cada uma das oito categorias a concurso.

Via Verde Mobility Digital Ecosystem é um conjunto de ferramentas digitais que permite aos clientes da Via Verde ter acesso fácil a um crescente número de serviços de mobilidade. Partindo do tradicional dispositivo colocado no vidro frontal dos automóveis para pagar as portagens da autoestrada, este ecossistema digital permite agora acesso a mais serviços de mobilidade 100 por cento digitais disponíveis no smartphone.

Por exemplo, a Via Verde Estacionar, solução de estacionamento na rua; a Via Verde Transportes, onde os clientes podem usar o serviço para saber o melhor preço disponível para sua rota e perfil; o Drive Now powered by Via Verde, serviço de partilha de carros; a Minha Via Verde, solução de autoatendimento; e ainda o Viagens & Vantagens, um programa de fidelidade.

Já o Body Interact é um software de simulação médica desenvolvido pela startup Take the Wind e que é usado para treinar estudantes e médicos com vista a melhorar a prática médica. Trata-se de uma plataforma (www.bodyinteract.com) similar a um simulador de voo que permite aos utilizadores realizarem cenários baseados em problemas reais através da interação real com pacientes virtuais. Este simulador online permite interações dinâmicas e pressiona os alunos e médicos em treino para a tomada de decisões, permitindo reduzir custos e evitar os riscos causados por erros médicos.